SobeDesce: da Petrobras a Rodrigo Bacellar

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A semana trouxe movimentos intensos no cenário nacional e internacional. A Petrobras confirmou uma promissora descoberta de petróleo na Foz do Amazonas, enquanto a Ferrari quebrou recordes com a venda milionária de seu primeiro carro elétrico. Por outro lado, o ex-governador Rodrigo Bacellar foi indiciado, a Netflix perdeu posições no ranking de streaming e o tenista Nick Kyrgios foi suspenso. Entenda os altos e baixos que marcaram os últimos dias.

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SOBE

PETROBRAS

A estatal confirmou a existência de petróleo na Foz do Amazonas, na costa do Amapá, e abriu uma promissora frente de exploração na chamada Margem Equatorial.

FERRARI

O primeiro carro totalmente elétrico da montadora foi vendido por 40 milhões de dólares pela Sotheby’s, maior marca da história para um veículo novo leiloado.

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MEMPHIS DEPAY

Depois de uma longa novela, o maior artilheiro da história da Holanda renovou com o Corinthians até 2028, em um contrato de 135 milhões de reais.

DESCE

RODRIGO BACELLAR

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Preso desde março, o ex-chefe da Alerj e ex-governador interino do Rio virou réu no STF, acusado de obstruir uma investigação da PF sobre o Comando Vermelho.

NETFLIX

Pioneira no streaming no Brasil, a plataforma foi superada pelo Disney+ e caiu para terceiro lugar em ranking do guia JustWatch sobre o interesse do usuário, atrás também do líder Prime Video.

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NICK KYRGIOS

Finalista de Wimbledon em 2022, o tenista australiano foi suspenso pela Agência Internacional para a Integridade do Tênis (Itia) após testar positivo para cocaína.

Publicado em VEJA de 21 de agosto de 2026, edição nº 3009