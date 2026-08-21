SobeDesce: da Petrobras a Rodrigo Bacellar
Os altos e baixos da semana
SOBE
PETROBRAS
A estatal confirmou a existência de petróleo na Foz do Amazonas, na costa do Amapá, e abriu uma promissora frente de exploração na chamada Margem Equatorial.
FERRARI
O primeiro carro totalmente elétrico da montadora foi vendido por 40 milhões de dólares pela Sotheby’s, maior marca da história para um veículo novo leiloado.
MEMPHIS DEPAY
Depois de uma longa novela, o maior artilheiro da história da Holanda renovou com o Corinthians até 2028, em um contrato de 135 milhões de reais.
DESCE
RODRIGO BACELLAR
Preso desde março, o ex-chefe da Alerj e ex-governador interino do Rio virou réu no STF, acusado de obstruir uma investigação da PF sobre o Comando Vermelho.
NETFLIX
Pioneira no streaming no Brasil, a plataforma foi superada pelo Disney+ e caiu para terceiro lugar em ranking do guia JustWatch sobre o interesse do usuário, atrás também do líder Prime Video.
NICK KYRGIOS
Finalista de Wimbledon em 2022, o tenista australiano foi suspenso pela Agência Internacional para a Integridade do Tênis (Itia) após testar positivo para cocaína.
Publicado em VEJA de 21 de agosto de 2026, edição nº 3009