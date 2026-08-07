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Brasil

SobeDesce: da Embraer aos Correios

Os altos e baixos da semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 7 ago 2026, 11h06
EXTRAVIO - Correios: visão equivocada de seus verdadeiros problemas
Correios (Shizuo Alves/MCom/.)
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SOBE

EMBRAER

A Eve Air Mobility, subsidiária da companhia, fez em Melbourne (Austrália) o primeiro voo de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), conhecida como “carro voador”.

PRIMEIRA CNH
Alavancados pelo fim das aulas obrigatórias em autoescolas, os novos motoristas saltaram 222% nos sete primeiros meses em relação a igual período de 2025.

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KEROLIN
Vendida por 1,2 milhão de euros pelo Manchester City ao Barcelona, a atacante se tornou a maior venda de uma jogadora de futebol brasileira da história.

DESCE

CORREIOS

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O Postal Saúde, plano médico dos funcionários da estatal, teve prejuízo de 844 milhões de reais em 2025, o maior desde que foi criado por Dilma, em 2013.

WEVERTON ROCHA
Após ele próprio ter sido alvo em dezembro de 2025, o vice-líder do governo Lula no Senado viu a esposa, uma filha e duas irmãs sofrerem buscas pela PF em ação que apura fraudes no INSS.

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GABRIELA HARDT
A juíza que sucedeu a Sergio Moro na vara da Lava-Jato, em Curitiba, foi afastada por dois anos pelo CNJ por ilegalidade em um fundo criado na operação.

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007

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