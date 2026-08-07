SobeDesce: da Embraer aos Correios
Os altos e baixos da semana
SOBE
EMBRAER
A Eve Air Mobility, subsidiária da companhia, fez em Melbourne (Austrália) o primeiro voo de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), conhecida como “carro voador”.
PRIMEIRA CNH
Alavancados pelo fim das aulas obrigatórias em autoescolas, os novos motoristas saltaram 222% nos sete primeiros meses em relação a igual período de 2025.
KEROLIN
Vendida por 1,2 milhão de euros pelo Manchester City ao Barcelona, a atacante se tornou a maior venda de uma jogadora de futebol brasileira da história.
DESCE
CORREIOS
O Postal Saúde, plano médico dos funcionários da estatal, teve prejuízo de 844 milhões de reais em 2025, o maior desde que foi criado por Dilma, em 2013.
WEVERTON ROCHA
Após ele próprio ter sido alvo em dezembro de 2025, o vice-líder do governo Lula no Senado viu a esposa, uma filha e duas irmãs sofrerem buscas pela PF em ação que apura fraudes no INSS.
GABRIELA HARDT
A juíza que sucedeu a Sergio Moro na vara da Lava-Jato, em Curitiba, foi afastada por dois anos pelo CNJ por ilegalidade em um fundo criado na operação.
Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007