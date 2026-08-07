SobeDesce: da Embraer aos Correios

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O setor aéreo nacional celebra o primeiro voo do “carro voador” da Embraer, enquanto o Brasil registra aumento expressivo de novas CNHs e uma venda recorde no futebol feminino. No entanto, Correios acumula prejuízo milionário, um senador tem a família investigada pela PF e uma juíza da Lava-Jato é afastada.

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SOBE

EMBRAER

A Eve Air Mobility, subsidiária da companhia, fez em Melbourne (Austrália) o primeiro voo de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), conhecida como “carro voador”.

PRIMEIRA CNH

Alavancados pelo fim das aulas obrigatórias em autoescolas, os novos motoristas saltaram 222% nos sete primeiros meses em relação a igual período de 2025.

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KEROLIN

Vendida por 1,2 milhão de euros pelo Manchester City ao Barcelona, a atacante se tornou a maior venda de uma jogadora de futebol brasileira da história.

DESCE

CORREIOS

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O Postal Saúde, plano médico dos funcionários da estatal, teve prejuízo de 844 milhões de reais em 2025, o maior desde que foi criado por Dilma, em 2013.

WEVERTON ROCHA

Após ele próprio ter sido alvo em dezembro de 2025, o vice-líder do governo Lula no Senado viu a esposa, uma filha e duas irmãs sofrerem buscas pela PF em ação que apura fraudes no INSS.

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GABRIELA HARDT

A juíza que sucedeu a Sergio Moro na vara da Lava-Jato, em Curitiba, foi afastada por dois anos pelo CNJ por ilegalidade em um fundo criado na operação.

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007