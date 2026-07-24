SobeDesce: da Vale ao Corinthians

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Confira os destaques da semana no Sobe e Desce da VEJA: a Vale atinge recorde de produção, Kylian Mbappé domina o futebol mundial, e o filme “A Odisseia” fatura alto. No lado negativo, Daniel Ortega extingue eleições na Nicarágua, fusões e aquisições caem no Brasil, e o Corinthians enfrenta novo transfer ban.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

SOBE

VALE

A companhia brasileira produziu 85 milhões de toneladas de minério de ferro no segundo trimestre deste ano, a maior marca registrada desde 2018.

KYLIAN MBAPPÉ

O atacante francês fechou a temporada como artilheiro da Copa (dez gols), da história dos Mundiais (22), da Champions League (15) e do Espanhol (25).

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A ODISSEIA

O longa de Christopher Nolan baseado no poema de Homero amealhou 264 milhões de dólares na estreia, maior bilheteria global do ano depois de Super Mario Galaxy: o Filme e Toy Story 5.

DESCE

DANIEL ORTEGA

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Em novo gesto totalitário, o ditador de esquerda decidiu que a Nicarágua não terá mais eleições para impedir que a oposição conquiste o governo, que ele comanda desde 2007.

FUSÕES E AQUISIÇÕES

De janeiro a junho, essas operações no Brasil somaram cerca de 150 bilhões de reais, o pior número registrado desde 2018.

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CORINTHIANS

Por não pagar o Midtjylland, da Dinamarca, pelo volante Charles, o clube tomou o quarto transfer ban (impedimento de registrar novos atletas) em dois meses.

Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005