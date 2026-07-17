SobeDesce: de Nayib Bukele a Rui Costa
Os altos e baixos da semana
SOBE
NAYIB BUKELE
Referência em segurança pública para a direita, o presidente de El Salvador é o mais popular das Américas (com 67% de imagem positiva) em ranking da CB Global Data — Lula é o quinto, com 50%.
BYD
Com versões do modelo Dolphin, a empresa chinesa ocupa os dois primeiros lugares em vendas de carros elétricos no Brasil neste ano, com 54 000 unidades.
BEYONCÉ
A música Morning Dew (Donk) estreou em 26º na Billboard Hot 100 e fez da cantora a primeira a ter um hit na principal parada dos EUA por 29 anos seguidos.
DESCE
O TCE viu “erros grosseiros” na compra de respiradores durante a pandemia e reprovou as contas do petista na sua gestão à frente do Consórcio Nordeste em 2020.
BRAD PITT
Zahara, 21, e Maddox, 24, filhos do ator com Angelina Jolie, publicaram em jornais a intenção de tirar o sobrenome do pai, um requisito legal para a mudança de nome na Califórnia.
NEYMAR
Logo após a queda do Brasil na Copa, ele foi eliminado no primeiro dia do World Series Poker, em Las Vegas, onde só a inscrição custa 10 000 dólares.
Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004