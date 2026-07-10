SobeDesce: de Nikolas Ferreira a Márcio Canella
Os altos e baixos da semana
SOBE
Com 80 pontos numa escala de 0 a 100, o deputado do PL-MG lidera com folga o ranking de congressistas mais influentes nas redes sociais, segundo levantamento feito pela Nexus.
CABO VERDE
O surpreendente desempenho em sua estreia em Copas (o time não foi derrotado em nenhum jogo no tempo normal) fez saltar as buscas por pacotes turísticos para o arquipélago africano.
THE PITT
O drama médico da HBO Max foi o campeão de indicações (25) e lidera a corrida ao Emmy 2026, principal prêmio da TV mundial.
DESCE
MÁRCIO CANELLA
Pré-candidato do União Brasil ao Senado pelo Rio, o ex-prefeito de Belford Roxo foi preso com um fuzil no carro durante operação da PF contra lavagem de dinheiro em postos de combustíveis.
JAIR RENAN
Após ir a três de doze sessões, o Zero Quatro pode perder a vaga na Comissão de Segurança da Câmara de Balneário Camboriú (SC) por excesso de faltas.
ANTHONY ALBANESE
O primeiro-ministro da Austrália pediu desculpas por ter dito em um podcast que faria sexo com a cantora pop Kylie Minogue, uma das maiores estrelas do país.
Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003