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Brasil

SobeDesce: de Nikolas Ferreira a Márcio Canella

Os altos e baixos da semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 13h15
Nikolas Ferreira lidera como congressista mais relevante nas redes sociais
Nikolas Ferreira (Allison Sales/Folhapress/.)
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SOBE

NIKOLAS FERREIRA

Com 80 pontos numa escala de 0 a 100, o deputado do PL-MG lidera com folga o ranking de congressistas mais influentes nas redes sociais, segundo levantamento feito pela Nexus.

CABO VERDE
O surpreendente desempenho em sua estreia em Copas (o time não foi derrotado em nenhum jogo no tempo normal) fez saltar as buscas por pacotes turísticos para o arquipélago africano.

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THE PITT
O drama médico da HBO Max foi o campeão de indicações (25) e lidera a corrida ao Emmy 2026, principal prêmio da TV mundial.

DESCE

MÁRCIO CANELLA

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Pré-candidato do União Brasil ao Senado pelo Rio, o ex-prefeito de Belford Roxo foi preso com um fuzil no carro durante operação da PF contra lavagem de dinheiro em postos de combustíveis.

JAIR RENAN
Após ir a três de doze sessões, o Zero Quatro pode perder a vaga na Comissão de Segurança da Câmara de Balneário Camboriú (SC) por excesso de faltas.

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ANTHONY ALBANESE
O primeiro-ministro da Austrália pediu desculpas por ter dito em um podcast que faria sexo com a cantora pop Kylie Minogue, uma das maiores estrelas do país.

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003

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