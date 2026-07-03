SobeDesce: de Renan Santos a Ronaldo Caiado

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Confira quem brilhou e quem tropeçou na semana! Renan Santos avança nas pesquisas, Deschamps quebra recordes e o mercado de pizzas explode no Brasil. Por outro lado, Ronaldo Caiado enfrenta dilemas políticos, Romário renuncia ao salário e Paulo Figueiredo protagoniza uma nova polêmica. Veja os altos e baixos do momento.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

SOBE

Renan Santos

O pré-candidato do Missão e fundador do MBL alcançou 7,8% na pesquisa Atlas/Bloomberg e consolidou-se em terceiro lugar na corrida ao Palácio do Planalto.

Didier Deschamps

Com a vitória sobre a Suécia, o francês chegou a dezessete vitórias à frente do selecionado nacional, um recorde na história das Copas, que não poderá ser superado no torneio de 2026.

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Pizza

O Brasil abriu 1 990 restaurantes dedicados ao prato de janeiro a maio deste ano, alta de 6% sobre igual período do ano passado e a melhor marca na história do país.

DESCE

Ronaldo Caiado

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Sem opções de alianças, restou ao presidenciável do PSD anunciar Gilberto Kassab, o presidente do partido, como vice de sua chapa.

Romário

Após críticas por ter viajado para atuar como comentarista da Copa sem se licenciar do Senado, o ex-craque decidiu abrir mão do salário no período.

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Paulo Figueiredo

O influenciador de direita, neto do último ditador brasileiro, João Figueiredo, e réu por tentativa de golpe no STF, passou vergonha nas redes ao dizer — e reafirmar — que “mulher vota muito mal”.

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002