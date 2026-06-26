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Brasil

SobeDesce: de Rafael Oliveira a Keir Starmer

Os altos e baixos da semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 26 jun 2026, 10h42
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação preta, terno azul-marinho e camisa branca, com a mão direita no queixo em postura pensativa. Ao fundo, a bandeira do Reino Unido desfocada
Keir Starmer (ISABEL INFANTES/POOL/AFP)
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SOBE

RAFAEL OLIVEIRA

O executivo brasileiro de 51 anos será o novo CEO global da Heineken, companhia holandesa que é a segunda maior cervejaria do mundo.

REMADA VIKING
A coreografia “ro”, em que a torcida da Noruega simula uma navegação de barco, tornou-se a manifestação mais viral da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

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LINESHINE
O sistema foi apontado como o supercomputador mais rápido do mundo, superando máquinas dos Estados Unidos e levando a China ao topo pela primeira vez desde 2017.

Siga

DESCE

KEIR STARMER

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Acuado por reveses eleitorais, crise imigratória e estagnação econômica, o premiê britânico anunciou a renúncia ao cargo e deverá ser sucedido por outro trabalhista, Andy Burnham.

SCHWEINSTEIGER
O ex-capitão da Alemanha virou alvo de críticas por usar clichês tidos como racistas em análise na emissora pública ARD sobre o futebol africano, que chamou de “selvagem” e “pouco ortodoxo”.

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AMADO BATISTA
O cantor foi condenado a pagar 453 000 reais à família de uma criança que morreu afogada em sua fazenda, em Goiás, em 2022.

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001

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