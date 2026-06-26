SobeDesce: de Rafael Oliveira a Keir Starmer

SOBE

RAFAEL OLIVEIRA

O executivo brasileiro de 51 anos será o novo CEO global da Heineken, companhia holandesa que é a segunda maior cervejaria do mundo.

REMADA VIKING

A coreografia “ro”, em que a torcida da Noruega simula uma navegação de barco, tornou-se a manifestação mais viral da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

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LINESHINE

O sistema foi apontado como o supercomputador mais rápido do mundo, superando máquinas dos Estados Unidos e levando a China ao topo pela primeira vez desde 2017.

DESCE

KEIR STARMER

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Acuado por reveses eleitorais, crise imigratória e estagnação econômica, o premiê britânico anunciou a renúncia ao cargo e deverá ser sucedido por outro trabalhista, Andy Burnham.

SCHWEINSTEIGER

O ex-capitão da Alemanha virou alvo de críticas por usar clichês tidos como racistas em análise na emissora pública ARD sobre o futebol africano, que chamou de “selvagem” e “pouco ortodoxo”.

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AMADO BATISTA

O cantor foi condenado a pagar 453 000 reais à família de uma criança que morreu afogada em sua fazenda, em Goiás, em 2022.

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001