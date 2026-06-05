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Esta semana, a cultura brasileira brilha com Portinari na China e João Fonseca em Roland Garros, enquanto o Rock in Rio 2026 bate recorde de vendas. Mas nem tudo são flores: o presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta acusações de fraude, os Correios registram prejuízo bilionário e a série Euphoria é cancelada pela HBO.

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SOBE

CANDIDO PORTINARI

O pintor brasileiro (1903-62) terá cinquenta trabalhos expostos no Museu Nacional da China, a sua primeira grande exposição na Ásia, como parte de um evento que pode receber 4 milhões de visitantes.

ROCK IN RIO

A edição 2026 do festival de música registrou na terça 2 a maior pré-venda de sua história. Em apenas duas horas, todos os ingressos disponibilizados foram esgotados.

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JOÃO FONSECA

Em Roland Garros, o tenista chegou às quartas de final, melhor resultado de um brasileiro desde Guga, em 2004.

DESCE

GUSTAVO PETRO

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Após a vitória da oposição de direita no primeiro turno, o presidente colombiano de esquerda enxergou fraudes na eleição, contrariando todas as conclusões de duas centenas de observadores internacionais.

CORREIOS

A estatal teve um prejuízo de 3,2 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, quase o dobro do rombo de 1,7 bilhão de reais em igual período de 2025.

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EUPHORIA

Após uma terceira temporada marcada por críticas, a série estrelada por Zendaya e Sydney Sweeney foi cancelada pela HBO.

Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998