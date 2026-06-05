SobeDesce: de Candido Portinari a Gustavo Petro
Os altos e baixos da semana
SOBE
CANDIDO PORTINARI
O pintor brasileiro (1903-62) terá cinquenta trabalhos expostos no Museu Nacional da China, a sua primeira grande exposição na Ásia, como parte de um evento que pode receber 4 milhões de visitantes.
ROCK IN RIO
A edição 2026 do festival de música registrou na terça 2 a maior pré-venda de sua história. Em apenas duas horas, todos os ingressos disponibilizados foram esgotados.
JOÃO FONSECA
Em Roland Garros, o tenista chegou às quartas de final, melhor resultado de um brasileiro desde Guga, em 2004.
DESCE
GUSTAVO PETRO
Após a vitória da oposição de direita no primeiro turno, o presidente colombiano de esquerda enxergou fraudes na eleição, contrariando todas as conclusões de duas centenas de observadores internacionais.
CORREIOS
A estatal teve um prejuízo de 3,2 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, quase o dobro do rombo de 1,7 bilhão de reais em igual período de 2025.
EUPHORIA
Após uma terceira temporada marcada por críticas, a série estrelada por Zendaya e Sydney Sweeney foi cancelada pela HBO.
Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998