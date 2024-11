SobeDesce: de Marcelo Rubens Paiva ao Carrefour

SOBE

Marcelo Rubens Paiva

O escritor disparou na lista dos mais vendidos do Brasil com o livro Ainda Estou Aqui, que serviu de base para o roteiro do filme homônimo de Walter Salles.

Lasai

O restaurante do Rio de Janeiro é o estabelecimento brasileiro mais bem colocado na lista dos melhores da América do Sul: ocupa o 7º lugar do ranking.

Novelas turcas

O folhetim A Sonhadora, produzido no país europeu, superou no streaming da Globo a atual novela das 9 da emissora, Mania de Você.

DESCE

Carrefour

A empresa pediu desculpas para encerrar um boicote de frigoríficos brasileiros após o CEO global dizer que iria interromper a compra de carne do Mercosul.

Embratur

O TCU investiga a existência de funcionários fantasmas na empresa. Cinco já foram demitidos. Eram turistas dentro da agência de turismo.

Silas Malafaia

A Justiça de São Paulo determinou que o pastor se retrate de um discuso no qual afirmou que o PT teria invadido o Congresso para derrubar o presidente Michel Temer.

Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2024, edição nº 2921