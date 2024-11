SobeDesce: de José Dirceu a Daniel Alves

SOBE

José Dirceu

Por decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, foram anuladas as condenações do ex-ministro petista na Lava-Jato assinadas por Sergio Moro.

Vale

Em conjunto com as mineradoras BHP e Samarco, a companhia brasileira fechou novo acordo pelo desastre de Mariana. Ele prevê medidas reparatórias e compensatórias estimadas em 170 bilhões de reais.

Zhang Yiming

O fundador do TikTok chegou ao topo da lista de bilionários da China com fortuna de 281 bilhões de reais.

DESCE

Daniel Alves

O ex-jogador foi condenado a pagar 80 000 reais de indenização por se apropriar de música de sertanejos.

Volkswagen

A empresa estuda fechar fábricas na Alemanha como parte de um grande plano de reestruturação.

Danone

Depois de um executivo da companhia francesa declarar que não compra mais soja brasileira por questões de sustentabilidade, empresários do agronegócio passaram a defender um boicote aos produtos da marca.

Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2024, edição nº 2917