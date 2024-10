SobeDesce: da Vale a Maduro

SOBE

Vale

Uma das líderes mundiais do mercado de minério de ferro, a empresa produziu 90,97 milhões de toneladas entre julho e setembro, maior volume registrado em seis anos.

Dólar

As declarações ambíguas do presidente Lula sobre gastos públicos voltaram a impulsionar o valor da moeda americana na semana passada.

Vinicius jr.

O brasileiro se tornou o jogador com maior valor de mercado da história do futebol, cotado em 200 milhões de euros, de acordo com o portal Transfermarkt.

DESCE

Nicolás Maduro

Um relatório da Missão Internacional Independente de Investigação da ONU concluiu que o presidente da Venezuela cometeu crimes contra a humanidade.

Boeing

Em meio às turbulências de uma grave crise financeira, a fabricante americana de aviões cortou 17 000 empregos.

Coringa 2

Há duas semanas em cartaz, o filme decepcionou nas bilheterias e dificilmente o estúdio Warner Bros. irá recuperar os 300 milhões de dólares investidos na produção do longa.

Publicado em VEJA de 18 de outubro de 2024, edição nº 2915