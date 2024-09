SobeDesce: de Campos Neto a Pezão

SOBE

Empreendedorismo

Nos primeiros quatro meses do ano, surgiram mais de 1,4 milhão de empresas no país, quase 10% a mais em comparação ao mesmo período de 2023.

Santos Dumont

O aeroporto do Rio de Janeiro receberá investimentos de 400 milhões de reais até 2027.

Roberto Campos Neto

O Supremo Tribunal Federal arquivou uma ação impetrada pela Comissão de Ética da Presidência da República que denunciava a existência de contas offshore em nome do comandante do BC. A decisão foi proferida pelo ministro Dias Toffoli.

DESCE

Luiz Fernando Pezão

O ex-governador do Rio teve a candidatura a prefeito de Piraí, no sul do estado, impugnada pela Justiça Eleitoral, pois está com os direitos políticos suspensos. Ele deve recorrer.

Wework Brasil

A empresa sofreu outra ação de despejo. Desta vez, movida pela HBR Realty e relacionada ao contrato de aluguel de dez andares de um prédio da Faria Lima, em São Paulo.

Robinho

A Justiça negou novo pedido dos advogados do ex-jogador para reduzir a pena dele de nove anos de prisão em regime fechado.

Publicado em VEJA de 6 de setembro de 2024, edição nº 2909