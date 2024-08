SobeDesce: de Ratinho Jr. à Avon

SOBE

Ratinho Jr.

A gestão do político do PSD no Paraná tem aprovação de 76,8%, segundo pesquisa recente, uma das taxas mais altas entre os governadores do país.

José Roberto Guimarães

Em Paris, o técnico de vôlei consolidou-se como um fenômeno olímpico nacional, ganhando sua quinta medalha.

Nem-nem

A proporção de jovens brasileiros sem estudo e sem emprego chegou a 20,6%, uma das maiores entre os países pesquisados pela Organização Internacional do Trabalho.

DESCE

Avon

A companhia entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, com dívidas que podem chegar à casa dos 10 bilhões de dólares.

Medalhas olímpicas

Mais de um atleta premiado em Paris mostrou que o bronze recebido no pódio começou a se desgastar rapidamente. Que bola fora dos organizadores…

Disney

Os parques temáticos da empresa tiveram um resultado decepcionante no trimestre encerrado em junho: a receita cresceu 2%, mas o lucro operacional caiu 3%.

Publicado em VEJA de 16 de agosto de 2024, edição nº 2906