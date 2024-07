SobeDesce: do Ozempic a Elon Musk

SOBE

Ozempic

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Oxford mostrou que medicamentos à base de semaglutida estão relacionados a um menor risco de demência e menor dependência de nicotina.

Real Madrid

O time é o primeiro clube da história a atingir a marca de 1 bilhão de euros em receitas.

Eminem

Com o lançamento de The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), o rapper desbancou Taylor Swift no topo da Billboard 200, principal parada de álbuns dos Estados Unidos.

DESCE

Gabriela Hardt

Sucessora de Sergio Moro na 13ª Vara de Curitiba, a juíza é alvo de cinco processos disciplinares por sua atuação na Lava-Jato.

Novo PAC

Prestes a completar um ano de seu lançamento, o programa do governo federal é ainda desconhecido por metade dos brasileiros.

Elon Musk

Em uma entrevista recente, o empresário fez um comentário transfóbico contra a própria filha, após cirurgia de redesignação sexual feita por ela.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2024, edição nº 2903