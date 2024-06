SobeDesce: de Paulo Gonet a Kanye West

SOBE

Paulo Gonet

Em mais uma prova de independência, o PGR apresentou recurso contra a decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, que anulou os atos da 13ª Vara Federal de Curitiba contra Marcelo Odebrecht, na Operação Lava-Jato.

Vinicius Jr.

O atacante foi eleito o craque da Liga dos Campeões, vencida pelo seu time, o Real Madrid.

Sebastião Salgado

O retrato do garimpo de Serra Pelada feito pelo fotógrafo brasileiro integra a lista do New York Times de 25 imagens que definiram a modernidade.

DESCE

Correios

A estatal fechou o primeiro trimestre com um prejuízo de 800 milhões de reais. O mau resultado foi puxado, essencialmente, por despesas gerais e administrativas.

Enel

O governo federal aplicou multa de 13 milhões de reais à distribuidora por interrupções de energia e falhas no atendimento em São Paulo. A empresa pode recorrer.

Kanye West

O rapper americano enfrenta nova acusação por má conduta e assédio sexual, em ação movida por uma ex-assistente.

Publicado em VEJA de 7 de junho de 2024, edição nº 2896