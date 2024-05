SobeDesce: de Donald Trump a Anitta

SOBE

Donald Trump

O ex-presidente que tenta voltar à Casa Branca lidera a corrida eleitoral nos Estados Unidos em cinco dos seis estados considerados decisivos.

Pizzarias

O mercado de estabelecimentos do tipo no Brasil registrou crescimento de 11,5% nas aberturas em 2023, segundo dados da associação do setor, a Apubra.

Meryl Streep

Uma das grandes estrelas de Hollywood, a atriz americana recebeu a Palma de Ouro Honorária na abertura do Festival de Cinema de Cannes.

DESCE

Safra de grãos

Sinal de alerta para o agronegócio: a colheita em 2024 no Brasil deve ser de 299,6 milhões de toneladas, 5% a menos que no ano anterior, segundo estimativa do IBGE.

Dina Boluarte

O governo da presidente do Peru incluiu a transexualidade em uma lista de transtornos mentais.

Anitta

Depois de uma boa largada no lançamento, o novo álbum da cantora, Funk Generation, deixou a liderança em todos os serviços de streaming e também na lista Billboard Brasil Artistas 25.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2024, edição nº 2893