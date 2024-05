SobeDesce: de Eduardo Paes à Tesla

SOBE

Eduardo Paes

A cinco meses do pleito, o prefeito do PSD em campanha pela reeleição no Rio tem 46,1% das intenções de voto, mais de 30 pontos à frente do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), segundo sondagem do instituto Paraná Pesquisas.

Jabuticaba

É a única fruta brasileira na lista das dez que mais trazem benefícios à saúde, conforme ranking da plataforma TasteAtlas.

Portugal

Segundo estudo do Boston Consulting Group, o país é o destino preferido de executivos brasileiros no exterior.

DESCE

Combate à dengue

O país segue fracassando na luta contra a doença. Com o registro de 4,1 milhões de casos desde o começo do ano, a extensão do surto deve superar em larga margem a estimativa do governo federal para 2024.

Gérard Depardieu

O ator francês será julgado por acusações de agressão sexual, que teriam acontecido durante filmagens de Les Volets Verts.

Tesla

Com lucros em queda e as vendas em marcha lenta, a montadora de Elon Musk fará o segundo corte de funcionários em menos de um mês.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2024, edição nº 2891