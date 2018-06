SOBE Serviços

O setor teve crescimento de 1% em abril em comparação com o mês de março, o primeiro resultado positivo do ano Christian Louboutin

Depois de longa disputa, a grife francesa de sapatos de luxo, fetiche das femmes fatales e candidatas ao título, obteve na Justiça a exclusividade do uso da cor de seu solado vermelho Pedro Parente

A indicação do ex-chefe da Petrobras para a presidência da BRF fez com que as ações da companhia subissem quase 10% na quinta-feira

/> DESCE Tesla

A empresa de Elon Musk, pioneira na tecnologia de carros autônomos, anunciou que cortará 9% de seus mais de 40 000 funcionários. Os lucros ficaram abaixo do previsto Mulheres abusadoras

Três jogadoras da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas foram afastadas por ter sido acusadas de submeter uma colega a violência sexual, que classificaram de “brincadeira de mau gosto” Conduções coercitivas

Três jogadoras da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas foram afastadas por ter sido acusadas de submeter uma colega a violência sexual, que classificaram de "brincadeira de mau gosto" Conduções coercitivas

O STF decidiu, por 6 votos a 4, que a Justiça não pode obrigar investigados a prestar depoimento, a menos que tenham ignorado uma intimação prévia Publicado em VEJA de 20 de junho de 2018, edição nº 2587