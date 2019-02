Sobe para sete o número de mortos em consequência do temporal no Rio

Morreu, na noite de sexta-feira 8 Áureo Ribeiro da Paz, de 64 anos, no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele foi vítima de um deslizamento de terra sobre sua casa, em Barra de Guaratiba, consequência do temporal que aconteceu no Rio de Janeiro na quarta-feira 6. Com a morte, subiu para sete o número de mortos em consequência do temporal.

Além de Áureo, sua mulher Isabel Martins da Paz e um de seus filhos, Mauro Martins da Paz, morreram soterrados na casa da família. Eles foram enterrados na quinta-feira 7, no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, zona oeste do Rio.

O outro filho do casal, Arthur Martins da Paz, permanece internado no mesmo hospital onde estava o pai. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de saúde dele é considerado estável.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro informou neste sábado, 9, às 10h30, que o município voltou ao estágio de atenção. A cidade estava em estágio de crise desde o temporal que atingiu o Rio de Janeiro, na última quarta-feira. Segundo o órgão, equipes da Prefeitura permanecem atuando para finalizar as ocorrências causadas pelos impactos da chuva.

(Com Agência Brasil)