Sobe para sete o número de mortos depois do temporal em São Paulo

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de São Paulo confirmaram neste domingo, 5, a sétima vítima do temporal que atinge o Estado desde sexta-feira. O caso aconteceu em Ilha Bela, no litoral paulista. Uma embarcação com três tripulantes naufragou em meio à tempestade. Um deles não resistiu. Os outros dois foram socorridos com vida.

A nota divulgada pelas corporações informa ainda vítimas de desabamentos de muro no interior; outras atingidas por quedas de árvores ou por destroços que caíram de prédios por conta da forte ventania.

“As Defesas Civis estadual e municipais e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 2 mil chamados em ocorrências em 40 cidades. Até o momento, não há previsão de novas tempestades e vendavais para os próximos dias”, diz o texto. A Defesa Civil comunicou que atendeu cerca de 100 chamados de desabamentos em todo o Estado.

No sábado, a Enel, empresa que fornece energia para São Paulo, informou que o sistema deve ser totalmente restabelecido até terça-feira. Até lá, a estimativa é de que 2 milhões de pessoas fiquem sem luz. Desde o temporal mais forte, na sexta, apenas 550 mil delas voltaram a ter energia elétrica em casa.