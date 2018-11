Silvio Santos deseja a Bolsonaro dois mandatos consecutivos

O presidente eleito Jair Bolsonaro entrou ao vivo em rede nacional durante a maratona de programação do Teleton, no SBT, para arrecadar fundos para a AACD. O empresário e apresentador Silvio Santos recebeu a ligação do político e rasgou elogios na noite de sábado (10).

Em primeiro lugar, ele pontuou o ineditismo da ocasião. “Presidente, eu fico muito contente por receber um telefonema seu. Isso porque, nesses 21 anos em que faço o Teleton, é a primeira vez que um presidente me dá esse prazer. Então gostaria de cumprimentá-lo, de parabenizá-lo.” Após o agradecimento, Silvio Santos manifestou apoio ao político — que deseja ver no poder por dois mandatos consecutivos:

“Aliás, eu não vou falar aquilo que penso, mas acho que nos próximos oito anos o senhor vai ficar no nosso governo e depois nos outros oito anos, tenho a impressão, é um palpite, não sou político, mas a sua escolha do juiz Sergio Moro (para o Ministério da Justiça). Então eu acho que você pode ficar oito anos, depois passando para o Moro e ele fica mais oito. Então, o Brasil vai ter 16 anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. Pode ser que isso não aconteça, mas se depender, eu não vou viver até lá, é claro, mas se depender da minha vontade e das pessoas que querem um Brasil pra frente, oito anos com Bolsonaro e oito anos com Moro, (o país) vai ter 16 anos de um bom caminho. Peço a Deus que isso se realize”, disse o apresentador.

Bolsonaro também elogiou Moro: “O mérito é dele atacar o crime organizado. O homem que nos deu esperança de viver em um país sem corrupção ou com menos corrupção.” O presidente eleito, então, se declarou um fã de Silvio Santos e pediu para todos aqueles que votaram e não votaram nele para colaborarem com uma doação de 5 reais para o programa Teleton. A conversa telefônica durou cerca de 6 minutos.