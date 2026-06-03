Após a divulgação da informação sobre a possibilidade de Silvia Abravanel ser candidata a vice na chapa presidencial com Ronaldo Caiado pelo PSD, a filha de Silvio Santos divulgou uma nota esclarecendo que seu foco está na pré-candidatura a deputada federal por São Paulo e que recebeu com surpresa a notícia.

“Silvia reforça que encara este novo desafio com responsabilidade, humildade e disposição para adquirir experiência, sempre ouvindo e aprendendo com aqueles que já atuam na política há mais tempo. Neste momento, seu foco está em sua pré-candidatura a deputada federal por São Paulo, pelo PSD, etapa que considera fundamental para conhecer mais profundamente o cenário político e ampliar sua experiência junto à população. Neste momento, seu foco está em sua pré-candidatura a deputada federal por São Paulo, pelo PSD, etapa que considera fundamental para conhecer mais profundamente o cenário político e ampliar sua experiência junto à população“, diz o comunicado.

O texto também ressalta o apoio da apresentadora a Caiado. “Deixo aqui o meu apoio e desejo toda a sorte do mundo ao meu amigo Ronaldo Caiado, ex-governador do Estado de Goiás e candidato à Presidência da República”, escreveu.