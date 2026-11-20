O apresentador Sikêra Júnior teve a condenação por ofensas à Globo mantida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A decisão, tomada em 3 de novembro, determina que ele e a TV A Crítica paguem uma indenização de 100 mil reais por danos morais à emissora. O processo teve origem em declarações feitas pelo comunicador em 2019, quando acusou a Globo de atuar contra o então presidente Jair Bolsonaro, prejudicar a imagem de policiais e promover conteúdos contrários aos valores familiares. Na ocasião, Sikêra afirmou que o canal “não pensa no povo brasileiro” e “só pensa na safadeza, no que eles querem”.

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Condenados em primeira instância em janeiro de 2025, o apresentador e a emissora recorreram da sentença, alegando que as manifestações representavam divergências editoriais protegidas pela liberdade de expressão. A desembargadora Nélia Caminha Jorge, no entanto, rejeitou os argumentos e considerou que as falas ultrapassaram os limites da crítica. “As expressões utilizadas, o teor reiterado das transmissões e a narrativa construída indicam um nítido direcionamento ofensivo, configurando verdadeiro ataque à reputação institucional da Globo”, escreveu a magistrada. Com a decisão em segunda instância, permanece a obrigação de pagar a indenização de 100 mil reais, embora ainda seja possível recorrer a tribunais superiores.