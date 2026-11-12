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Brasil

Sete em cada dez prefeituras ficam sem selo de transparência

Nove das 26 prefeituras de capitais receberam classificação máxima em

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 06h01 | Atualizado em 12 nov 2026, 09h54
Pessoa com braços e mãos peludas, usando um smartphone vermelho com tela preta, digitando com o polegar direito. Um notebook cinza com tela preta está à direita, sobre uma mesa escura com luz solar.
Índice avalia transparência ativa do setor público (Kindel Media/Pexels/Reprodução)
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Entre 5. 268 prefeituras avaliadas pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) em 2026, 3. 810 ficaram sem o selo entregue pela iniciativa. O percentual é de 72,3%, ligeiramente acima dos 71,3% de 2025.

Os resultados foram divulgados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

O programa verifica a transparência ativa, ou seja, as informações que o poder público divulga na internet sem que o cidadão precise solicitá-las. A análise considera se dados sobre receitas, despesas, licitações, contratos e servidores estão disponíveis, atualizados e fáceis de localizar. Para receber qualquer selo, o portal precisa cumprir todos os critérios essenciais.

O número de prefeituras avaliadas cresceu de 5. 001 para 5. 268. Nesse universo maior, o total de administrações municipais certificadas passou de 1. 435 para 1. 458, mas a parcela com selo caiu de 28,7% para 27,7%.

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O Diamante, categoria máxima, também ficou menos frequente: foi concedido a 355 prefeituras em 2026, ante 396 no ciclo anterior. O Ouro passou de 560 para 706, e o Prata, de 479 para 397.

Nove das 26 prefeituras de capitais receberam o Selo Diamante em 2026: Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro e Vitória. O número foi o mesmo de 2025, com uma troca. Recife passou do Ouro ao Diamante, enquanto São Luís saiu da categoria máxima e ficou com o Ouro.

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Curitiba e Cuiabá também receberam Ouro, enquanto Belém, Boa Vista, Fortaleza, João Pessoa, Porto Alegre e Salvador ficaram com o Prata.

Já oito capitais ficaram sem selo: Florianópolis e Maceió, na faixa Elevada, e Macapá, Manaus, Natal, Rio Branco e São Paulo, na Intermediária, além de Teresina, na Básica.

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No estado de São Paulo, Mogi das Cruzes obteve a maior nota entre as 634 prefeituras paulistas avaliadas. Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Ibirá e São José dos Campos completam o grupo de seis prefeituras do estado que conquistaram o selo Diamante. Em 2025, duas haviam alcançado a categoria.

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