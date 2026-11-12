Sete em cada dez prefeituras ficam sem selo de transparência

Entre 5. 268 prefeituras avaliadas pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) em 2026, 3. 810 ficaram sem o selo entregue pela iniciativa. O percentual é de 72,3%, ligeiramente acima dos 71,3% de 2025.

Os resultados foram divulgados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

O programa verifica a transparência ativa, ou seja, as informações que o poder público divulga na internet sem que o cidadão precise solicitá-las. A análise considera se dados sobre receitas, despesas, licitações, contratos e servidores estão disponíveis, atualizados e fáceis de localizar. Para receber qualquer selo, o portal precisa cumprir todos os critérios essenciais.

O número de prefeituras avaliadas cresceu de 5. 001 para 5. 268. Nesse universo maior, o total de administrações municipais certificadas passou de 1. 435 para 1. 458, mas a parcela com selo caiu de 28,7% para 27,7%.

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O Diamante, categoria máxima, também ficou menos frequente: foi concedido a 355 prefeituras em 2026, ante 396 no ciclo anterior. O Ouro passou de 560 para 706, e o Prata, de 479 para 397.

Nove das 26 prefeituras de capitais receberam o Selo Diamante em 2026: Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro e Vitória. O número foi o mesmo de 2025, com uma troca. Recife passou do Ouro ao Diamante, enquanto São Luís saiu da categoria máxima e ficou com o Ouro.

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Curitiba e Cuiabá também receberam Ouro, enquanto Belém, Boa Vista, Fortaleza, João Pessoa, Porto Alegre e Salvador ficaram com o Prata.

Já oito capitais ficaram sem selo: Florianópolis e Maceió, na faixa Elevada, e Macapá, Manaus, Natal, Rio Branco e São Paulo, na Intermediária, além de Teresina, na Básica.

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No estado de São Paulo, Mogi das Cruzes obteve a maior nota entre as 634 prefeituras paulistas avaliadas. Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Ibirá e São José dos Campos completam o grupo de seis prefeituras do estado que conquistaram o selo Diamante. Em 2025, duas haviam alcançado a categoria.