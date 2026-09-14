Sessão vai decidir, nesta terça, o futuro de Alexandre de Moraes e do próprio STF

O STF realiza na terça-feira uma sessão histórica, que pode decidir se, pela primeira vez, a Corte vai abrir investigação contra um de seus ministros.

Os magistrados vão analisar um relatório da PF que detalhou as relações de Moraes com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O material revelou que, dias antes de ser preso, Vorcaro fez uma série de questionamentos ao ministro, inclusive sobre se deveria sair do país. Também pediu que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, fossem acionados.

Como uma análise deste tipo é inédita, ainda há uma série de dúvidas sobre qual será o rito da sessão.

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O STF já confirmou, contudo, que haverá transmissão ao vivo da TV Justiça.

Existe a chance, no entanto, de algum dos ministros pedir vista e adiar a conclusão.