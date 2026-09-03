Sessão no STF tem gargalhadas e clima de descontração

Apesar da tensão nos bastidores, a sessão do STF desta quinta-feira teve momentos de descontração e até gargalhadas dos ministros.

Um dos momentos que mostraram o clima leve dos magistrados foi a definição de quem ficaria como relator de um processo que trata das atribuições do Ministério Público.

O relator original, Nunes Marques, ficou vencido em alguns pontos do julgamento. Entre risos, ele concordou em deixar a condução, mas disse ficar em dúvida sobre se Alexandre de Moraes ou Flávio Dino deveriam assumir.

Dino brincou com uma fala de Luiz Fux e afirmou que Moraes seria “quase tão antigo quanto” no MP e por isso poderia ficar como relator.

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“Já que o ministro Fux lembrou a carreira dele longeva no Ministério Público, invocou Plácido e Silva, o ministro Alexandre também é quase tão antigo quanto no Ministério Público”, disse, arrancando uma gargalhada de Gilmar Mendes.

Logo depois, Fachin brincou sobre a eleição para o cargo de ministro substituto do TSE.

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Os ministros fazem uma votação para escolher um dos colegas, mas sempre respeitam uma ordem baseada na antiguidade. Por isso, o resultado já é sempre sabido.

“Estamos computando os últimos votos, para aplacar a ansiedade do certame eleitoral em curso”, explicou Fachin, de forma bem-humorada.

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“A apuração está apertada, presidente? “, ironizou Moraes.

No fim, seguindo a tradição, Cristiano Zanin recebeu nove votos para ser reconduzido ao cargo, enquanto Luiz Fux teve um, o do próprio Zanin.