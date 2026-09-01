Servidores da Fazenda de SP preparam mobilização e operação-padrão

Servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) marcaram para quarta-feira uma manifestação na sede do órgão. Além disso, na mesma data vão iniciar uma “operação-padrão”.

O objetivo, de acordo com o sindicato da categoria, é chamar a atenção do governador Tarcísio de Freitas, que disputa a reeleição, para problemas que estariam comprometendo áreas estratégicas da secretaria.

Entre os pontos levantados estão a falta de adequação à reforma tributária, que começa a valer no próximo ano, a investigação de suspeitas de corrupção no órgão e denúncias de assédio moral sem conclusão.

O sindicato também reclama da falta de diálogo com os servidores, do enfraquecimento da comunicação institucional e da falta de investimentos em tecnologia e segurança da informação.