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Servidora do MP manteve material de exploração sexual infantil em e-mail particular

Funcionária alegou que utilizava conta para fins particulares e também profissionais auxiliando em procedimentos investigativos

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 17h02
Fachada do Ministério Público de Rondônia, um prédio moderno com paredes brancas e janelas espelhadas azuis, refletindo o céu. No centro, uma torre cilíndrica azul com janelas menores. Na base, um letreiro azul com MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA em branco. Bandeiras do Brasil e de Rondônia estão à esquerda
Servidora tentou reativar conta por meio de ação, mas pedido foi rejeitado (Google Street View/Reprodução)
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Servidora do MP manteve material de exploração sexual infantil em e-mail particular Priorizar nos meus resultados Google

Uma servidora do Ministério Público de Rondônia (MP-RO) manteve em um e-mail particular cenas de abuso sexual infantil originárias da Operação Sólon, desencadeada por autoridades públicas daquele estado em 2024. Ao perceber que a mulher mantinha os documentos em uma conta do Gmail, o Google desativou o e-mail e encaminhou o fato para a Polícia Federal.

O caso foi parar na Justiça de Rondônia porque a funcionária pública entrou com ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral no valor de 20. 000 reais para que a conta fosse restabelecida, o que não ocorreu. O processo foi julgado improcedente em 27 de maio deste ano e o recurso rejeitado no dia 21 deste mês. A ação tramita em segredo de Justiça.

A servidora do MP alegou em sua defesa que utilizava o e-mail e a nuvem de armazenamento para fins particulares e profissionais, auxiliando em procedimentos investigativos. VEJA questionou a situação da servidora junto ao MP-RO na tarde de quinta-feira, 27. Em caso de resposta, a reportagem será atualizada.

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De acordo com o acórdão assinado pela relatora Silvana Maria de Freitas, “como bem destacado pelo juízo de origem, a requerente assumiu um risco incompatível com a natureza do serviço ao utilizar sua conta pessoal para alimentar ferramentas de inteligência artificial (como o Notebook LM) com material sensível de investigações, os quais, como relatado no depoimento do delegado, coincidem com a descrição dos arquivos feita pela requerida”, diz um trecho do documento.

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Na primeira instância, a juíza Larissa Camargo Pinho de Alencar afirmou que “a tese autoral de que o uso era ‘profissional’ não socorre sua pretensão. Como bem salientado na instrução, o Ministério Público e os órgãos de segurança possuem protocolos rígidos que proíbem o armazenamento de material de exploração sexual infantil em nuvens privadas de terceiros”, registrou na sentença. Ainda segundo a decisão, ao fazer o upload desse conteúdo para os servidores do Google, “utilizando uma conta pessoal/privada, e não institucional, a autora violou frontalmente os Termos de Serviço com os quais anuiu ao criar a conta. ”

A Operação Sólon foi deflagrada em 28 de agosto de 2024, em um desdobramento da operação Fraus, em atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Rondônia, e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). Na ocasião, a operação cumpriu mandado de prisão, busca e apreensão e medidas cautelares entre investigados envolvidos em uma quadrilha envolvida com pornografia infantil.

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