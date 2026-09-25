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‘Sentimos as dores dos nossos clientes’, diz presidente da Belagrícola

Eron Martins testemunha a crise do agro, enquanto reestrutura a Belagrícola, revendedora de insumos que preside

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 06h00
Martins: “Nós fechamos a torneira do crédito para os clientes. Para o país, é ruim”
Martins: “Nós fechamos a torneira do crédito para os clientes. Para o país, é ruim” (./Divulgação)
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‘Sentimos as dores dos nossos clientes’, diz presidente da Belagrícola Priorizar nos meus resultados Google

Por que o agronegócio acumula tantas recuperações judiciais? Os produtores rurais precisam de crédito para financiar a safra e enfrentam juros muito mais altos do que antes. Além disso, as atuais margens de lucro estão entre as mais baixas da história. Em 2022, quando a saca de soja chegou a ser negociada por 200 reais, a margem era de 60%. Hoje, com a queda dos preços e o aumento dos custos, os produtores com muita sorte conseguem 15%. É uma queda muito grande.

Como isso afeta a Belagrícola? Nós sentimos as dores dos nossos clientes. Com as margens mais baixas, o produtor compra o mínimo necessário para a lavoura. Historicamente, o mês de janeiro sempre foi muito forte para a Belagrícola. Neste ano, o plantio da próxima safra está prestes a começar e muitos clientes ainda não compraram sequer o fertilizante. Eles não sabem se terão condições de pagar.

Como o crédito caro prejudica a empresa? Somos parte do agronegócio e também dependemos de crédito. Então, quando vendo menos, automaticamente preciso cortar meus gastos. Desde que assumi, em fevereiro, cortei as despesas em 50%. Também renegociamos as dívidas, mas as garantias exigidas para alongar os prazos estão muitíssimo maiores. Nenhum banco está muito disposto a isso. Só quem recorreu à recuperação judicial ou extrajudicial conseguiu prazos maiores.

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Os senhores também concedem crédito aos clientes. Como estão lidando com isso? Temos cerca de 6 000 clientes. Assim como os bancos, estamos muito mais restritivos na concessão de crédito. Com isso, a inadimplência da nossa carteira, que chegou a mais de 20%, baixou para um dígito. Fechei a torneira do crédito, mas isso representa um ciclo negativo para a economia, porque impede muitos clientes de investir.

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Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30

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