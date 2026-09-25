‘Sentimos as dores dos nossos clientes’, diz presidente da Belagrícola

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O agronegócio enfrenta uma crise severa, marcada por juros elevados, margens de lucro mínimas (caindo de 60% para 15%) e acesso restrito a crédito. A Belagrícola sente o impacto direto, cortou despesas pela metade e apertou a concessão de crédito aos seus 6 mil clientes, refletindo um ciclo negativo na economia.

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Por que o agronegócio acumula tantas recuperações judiciais? Os produtores rurais precisam de crédito para financiar a safra e enfrentam juros muito mais altos do que antes. Além disso, as atuais margens de lucro estão entre as mais baixas da história. Em 2022, quando a saca de soja chegou a ser negociada por 200 reais, a margem era de 60%. Hoje, com a queda dos preços e o aumento dos custos, os produtores com muita sorte conseguem 15%. É uma queda muito grande.

Como isso afeta a Belagrícola? Nós sentimos as dores dos nossos clientes. Com as margens mais baixas, o produtor compra o mínimo necessário para a lavoura. Historicamente, o mês de janeiro sempre foi muito forte para a Belagrícola. Neste ano, o plantio da próxima safra está prestes a começar e muitos clientes ainda não compraram sequer o fertilizante. Eles não sabem se terão condições de pagar.

Como o crédito caro prejudica a empresa? Somos parte do agronegócio e também dependemos de crédito. Então, quando vendo menos, automaticamente preciso cortar meus gastos. Desde que assumi, em fevereiro, cortei as despesas em 50%. Também renegociamos as dívidas, mas as garantias exigidas para alongar os prazos estão muitíssimo maiores. Nenhum banco está muito disposto a isso. Só quem recorreu à recuperação judicial ou extrajudicial conseguiu prazos maiores.

Os senhores também concedem crédito aos clientes. Como estão lidando com isso? Temos cerca de 6 000 clientes. Assim como os bancos, estamos muito mais restritivos na concessão de crédito. Com isso, a inadimplência da nossa carteira, que chegou a mais de 20%, baixou para um dígito. Fechei a torneira do crédito, mas isso representa um ciclo negativo para a economia, porque impede muitos clientes de investir.

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Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30