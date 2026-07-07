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Brasil

Senado vai chamar ministro de Lula para explicar risco de ação militar dos EUA no Brasil

O tema surgiu numa resposta oficial do Itamaraty a questionamentos feitos pela Câmara dos Deputados em 1º de julho

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 18h01 | Atualizado em 7 jul 2026, 18h24
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Senado vai chamar ministro de Lula para explicar risco de ação militar dos EUA no Brasil Priorize VEJA no Google

A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou, nesta terça, um requerimento para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, seja convidado a explicar no Congresso o relatório do Itamaraty que analisa o risco de ações militares dos Estados Unidos no Brasil, depois de o governo de Donald Trump ter classificado as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.

O ato é mais uma resposta política do Parlamento do que um movimento concreto dos parlamentares para abordar as verdadeiras implicações da postura dos Estados Unidos em relação ao Comando Vermelho e ao PCC, já que o recesso parlamentar começa na próxima semana e não há nem data nem previsão de que a audiência ocorra neste momento.

O convite foi proposto pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que lembrou que em 2026 os americanos capturaram o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e mataram o então líder do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

“Eu gostaria de ouvir de onde ele tirou dados para uma afirmação dessa gravidade. Apesar [das intervenções militares recentes], chama a atenção face à relação que temos com os EUA, inclusive na área militar”, disse Mourão à Agência Senado.

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O tema surgiu numa resposta oficial do Itamaraty a questionamentos feitos pela Câmara dos Deputados em 1º de julho.

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