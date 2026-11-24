O Senado pode votar o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz e reorganiza as regras da aprendizagem profissional no país, nesta terça. A principal divergência envolve quais profissões poderão ser excluídas do cálculo das vagas que as empresas devem reservar a aprendizes.

O PL mantém a cota de contratação entre 5% e 15%, aplicada sobre funções que demandem formação profissional. A definição das ocupações consideradas nessa conta interfere no número de aprendizes que cada empregador precisa contratar. Embora o percentual seja preservado, mudanças na base de cálculo podem alterar a quantidade de vagas obrigatórias.

A proposta prevê a contratação de adolescentes e jovens de 14 a 24 anos incompletos e permite que pessoas com deficiência ingressem na aprendizagem sem limite máximo de idade. O texto estabelece contratos de até dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais um, e assegura aos menores de 18 anos férias coincidentes com o recesso escolar. A modalidade combina trabalho e formação técnica e profissional.

O projeto já passou pela Comissão de Assuntos Sociais, onde recebeu parecer favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O parlamentar também é responsável pela relatoria no Plenário. A proposta altera a Consolidação das Leis do Trabalho e outras normas relacionadas à contratação e à proteção social.

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Antes da votação do mérito, os senadores ainda precisam deliberar sobre o requerimento de urgência apresentado pela comissão. Também está pendente o parecer sobre emendas de Plenário, que poderão modificar o conteúdo submetido à decisão dos parlamentares. A conclusão da votação dependerá da superação das divergências e da condução da sessão.