Senado adia votação após relator retirar de projeto taxação a importados

O Senado adiou para quarta-feira, 5, a votação do projeto que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação após o relator retirar do texto um “jabuti” que taxava compras internacionais de até 50 dólares.

O projeto com o dispositivo foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada. O relator da matéria no Senado, Rodrigo Cunha (Podemos-AL), porém, anunciou nesta terça-feira que retiraria do projeto o trecho sobre a taxação.

“Não é o momento ideal. Não é taxar as blusinhas que vai melhorar o país de uma hora para outra”, disse Cunha durante entrevista. Segundo o parlamentar alagoano, o tema será tratado de forma “apartada”, ou seja, em outra proposta.

Após o relator apresentar o relatório no Plenário, Jaques Wagner, líder do governo no Senado, propôs o adiamento da votação, justamente em função da alteração no texto. “Para votar essa matéria aqui agora tem muita confusão. Eu prefiro, já que a gente está recebendo o relatório agora, trabalhar até amanhã para construir um procedimento sobre a votação dessa matéria”, disse.

Wagner citou o possível ruído com a Câmara, que deverá votar novamente o projeto caso ele sofra alguma alteração no Senado, o que atrasaria a sanção sobre o programa. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, acatou a sugestão e adiou para quarta a votação.

O PL do Mover prevê incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investem em sustentabilidade e prevê novas obrigações à indústria automotiva para diminuir seu impacto ambiental.