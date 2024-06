Relator diz que imposto da blusinha não será mais votado nesta terça

Segundo o parlamentar alagoano, o tema será tratado de forma “apartada”, ou seja, em outra proposta.

“Sou um defensor da redução da carga tributária nacional. Compreendo as colocações do setor varejista e do governo, mas não podemos de forma afoita impor uma taxa de 20% para compras internacionais de até US$ 50,00 sem antes realizarmos uma ampla discussão com sociedade, empresários, governo e Parlamento nacional. Lembro também que o governo criou recentemente o programa Remessa Conforme, que já tributa as encomendas internacionais. Por este motivo, em meu relatório, expresso minha posição contra a taxa”, afirmou Rodrigo Cunha.