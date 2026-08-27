Seminário na Câmara vai discutir combustíveis sustentáveis

A Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde, da Câmara dos Deputados, realizará na próxima semana um seminário para marcar os dois anos de sanção da Lei do Combustível do Futuro, que incentiva o uso de combustíveis sustentáveis.

Batizado de “Lei Combustível do Futuro: Implementação e Desafios”, o encontro reunirá representantes dos setores envolvidos para discutir os avanços regulatórios, os desafios ainda existentes e as perspectivas para as fontes de energia de baixo carbono no Brasil.

O seminário também deverá ampliar a discussão para a descarbonização do transporte marítimo.

Confirmaram presença o diretor de transição energética e sustentabilidade da Petrobras, William Nozaki, e o diretor da ANP Pietro Mendes, entre outras autoridades.

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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi convidado, mas ainda não confirmou.