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Brasil

Seminário na Câmara vai discutir combustíveis sustentáveis

Evento marca dois anos de sanção da Lei do Combustível do Futuro,

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 09h30
Plenário de um congresso com dezenas de pessoas em pé, algumas sentadas nas cadeiras de madeira e estofamento escuro. Ao fundo, uma mesa com autoridades e duas telas exibindo um homem e um prédio.
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão solene  (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
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A Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde, da Câmara dos Deputados, realizará na próxima semana um seminário para marcar os dois anos de sanção da Lei do Combustível do Futuro, que incentiva o uso de combustíveis sustentáveis.

Batizado de “Lei Combustível do Futuro: Implementação e Desafios”, o encontro reunirá representantes dos setores envolvidos para discutir os avanços regulatórios, os desafios ainda existentes e as perspectivas para as fontes de energia de baixo carbono no Brasil.

O seminário também deverá ampliar a discussão para a descarbonização do transporte marítimo.

Confirmaram presença o diretor de transição energética e sustentabilidade da Petrobras, William Nozaki, e o diretor da ANP Pietro Mendes, entre outras autoridades.

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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi convidado, mas ainda não confirmou.

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