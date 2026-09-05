Semana de Arte do Rio vai homenagear a ‘Madrinha do Samba’

A cantora Beth Carvalho será homenageada com tributo multimídia durante a Semana de Arte do Rio, que acontece 16 a 27 de setembro, no Centro do Rio de Janeiro, com mais de 200 projetos, entre festivais, exposições, espetáculos e atividades culturais.

O evento ocupará praças, equipamentos culturais e espaços históricos da capital. As homenagens à Madrinha do Samba, como Beth era conhecida — ela nos deixou em 2019 –, serão realizadas no Palácio Capanema, no Centro do Rio, e fazem parte do projeto Próxima Parada Samba, idealizado e dirigido por Luana Carvalho, filha da cantora que completaria 80 anos em 2026.

Cinema popular — com exibição de filmes, como Andança: os encontros e as memórias de Beth Carvalho —, mostras de fotografias, rodas de samba e shows com Mart’nália e Jorge Aragão fazem parte da agenda do projeto, que conta a história da cidade do Rio através do samba e outros elementos.