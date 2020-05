Cidade de São Paulo volta ao esquema tradicional de rodízio amanhã

O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou, na manhã deste domingo (17), a retomada do rodízio tradicional de carros na cidade a partir de amanhã, segunda, 18. “Vamos publicar na edição extra do Diário Oficial deste domingo a retomada do rodízio a que estamos acostumados”, afirmou, em entrevista coletiva.

De acordo com ele, a medida ampliada e mais restritiva não teve o efeito esperado no índice de isolamento da cidade, que se manteve abaixo do esperado. “Houve apenas uma pequena melhora”, ele afirmou. Comparando os números da sexta-feira 8 aos da sexta-feira 15, houve um aumento de dois pontos percentuais, passando de 46% para 48%.

O rodízio ampliado entrou em vigor na última segunda-feira (11), mas não abalou com intensidade os índices de isolamento na cidade.