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Brasil

Sem ‘pofexô’ no Senado: Vanderlei Luxemburgo não se elege em Tocantins

Ex-treinador ficou em 7º na disputa para se tornar senador

Por Flávio Monteiro 5 out 2026, 11h56
Técnico Vanderlei Luxemburgo gesticula na lateral do campo
Trajetória como treinador não garantiu vaga no Senado para Vanderlei Luxemburgo (Bruno Haddad/Getty Images)
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Sem ‘pofexô’ no Senado: Vanderlei Luxemburgo não se elege em Tocantins Priorize VEJA no Google

O célebre ex-treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo não teve sucesso em sua primeira tentativa de migrar dos campos para a arena política. Aos 74 anos de idade, o ‘pofexô’ amargou a 7ª posição na disputa para o Senado em Tocantins, recebendo apenas 4,11% dos votos válidos no último domingo, 4.

Embora seja nascido no Rio de Janeiro e tenha uma trajetória profissional completamente alinhada ao Sudeste, Luxemburgo optou por se candidatar pelo estado nortista como representante do Podemos. Anteriormente, em 2022, o ex-técnico já havia ensaiado uma candidatura pelo Tocantins, se apresentando como pré-candidato pelo Partido Socialista Brasileiro, mas não levou a empreitada adiante.

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