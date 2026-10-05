Sem ‘pofexô’ no Senado: Vanderlei Luxemburgo não se elege em Tocantins

O célebre ex-treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo não teve sucesso em sua primeira tentativa de migrar dos campos para a arena política. Aos 74 anos de idade, o ‘pofexô’ amargou a 7ª posição na disputa para o Senado em Tocantins, recebendo apenas 4,11% dos votos válidos no último domingo, 4.

Embora seja nascido no Rio de Janeiro e tenha uma trajetória profissional completamente alinhada ao Sudeste, Luxemburgo optou por se candidatar pelo estado nortista como representante do Podemos. Anteriormente, em 2022, o ex-técnico já havia ensaiado uma candidatura pelo Tocantins, se apresentando como pré-candidato pelo Partido Socialista Brasileiro, mas não levou a empreitada adiante.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)