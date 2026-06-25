Sem consenso de PT com PSB, Haddad dará palavra final sobre eleição de SP

A reunião realizada em Brasília na tarde da quinta-feira, 24, para definir os caminhos das eleições de São Paulo no palanque lulista, terminou sem ninguém conseguir chegar a um consenso. A única definição possível foi a de que a responsabilidade para decidir quem disputará cada cargo ficará com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT-SP), que disputará o governo do estado contra Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Participaram da reunião com o presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) os quatro nomes envolvidos na formação da chapa: o próprio Haddad e os ex-ministros Marina Silva (Rede-SP), Simone Tebet (PSB-SP) e Márcio França (PSB-SP). Além deles, os presidentes nacionais do PT e do PSB, Edinho Silva e João Campos, respectivamente.

“Numa reunião com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, Marina, Simone e Márcio se colocaram à disposição para concorrer a vice-governador(a) ou ao Senado, deixando a meu critério a escolha da chapa. Me sinto honrado pela confiança desses três colegas de ministério e me comprometi a formalizar o convite até amanhã [esta quinta-feira, 25]”, anunciou Haddad após sair do encontro sem os líderes conseguirem chegar a um acordo por conta própria.

A reunião foi organizada após dois pré-candidatos, o deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) e o advogado Paulo Serra (PSDB-SP), desistirem de disputar o governo paulista, aumentando as possibilidades da eleição terminar no primeiro turno, deixando Lula sem palanque no estado (o maior colégio eleitoral do país) durante um eventual segundo turno presidencial.

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Diante do cenário, o ex-governador Márcio França voltou a insistir na sua maior vontade: a de disputar o governo. E foi para a reunião com essa proposta, de que duas candidaturas saíssem de lá para tentarem garantir dois turnos em São Paulo. Apesar de ter o apoio do PSB, acabou vencido pelo PT, que defende uma chapa forte e unificada para não dividir seus próprios votos.

Sem essa possibilidade, França tenta viabilizar uma candidatura ao Senado, mas esbarra no nome da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que representa outro partido, a Rede, e outro campo político. Ela também deseja disputar o Senado.

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De todas as vagas, a única que está garantida é a de Simone Tebet na disputa pelo Senado, já que ela tem a palavra de todas as principais lideranças do PSB nesse sentido. Assim, a dúvida que permanece até a decisão de Haddad é a de quem será seu(sua) vice, Marina ou França. Deixando o outro com a segunda vaga de disputa para a Casa Alta do Congresso Nacional.

Segundo lideranças socialistas ouvidas por VEJA, a aposta mais provável é a de que França fique na vice, mesmo com o partido acreditando que ter duas mulheres disputando o Senado no mesmo campo pode ser prejudicial para elas, com uma concorrência interna pelo voto feminino. O cálculo é feito porque o PSB acredita que a chapa lulista só conseguirá conquistar uma das duas vagas e, por isso, precisaria não dividir votos.

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Numa reunião com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, Marina, Simone e Márcio se colocaram a disposição para concorrer a vice-governador(a) ou ao senado, deixando a meu critério a escolha da chapa. Me sinto honrado pela confiança desses três colegas de ministério e me… — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) June 24, 2026