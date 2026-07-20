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Seleção espanhola é recebida com festa em Madri

Espera-se cerca de um milhão de pessoas na celebração, estimou o delegado do governo em Madri, Francisco Martín

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 12h28 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h13
Três homens sorridentes na escada de um avião. Um jogador de futebol no centro, com camisa vermelha, shorts azuis e medalhas, segura a taça da Copa do Mundo e acena. Ao lado, um homem de agasalho esportivo cinza e calça vinho, e outro de terno azul escuro. Outras pessoas observam na porta do avião
Luis de la Fuente, técnico da Espanha, Rodri e Rafael Louzan, presidente da Federação Espanhola de Futebol, posam com o troféu na chegada da seleção espanhola ao Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)
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Os jogadores da seleção espanhola, recém-coroada campeã da Copa do Mundo de 2026 após derrotar a Argentina, chegaram a Madri nesta segunda-feira, 20, onde percorrerão ruas repletas de torcedores que os receberão como heróis. Após pousarem às 14h30, horário local (9h30 em Brasília), no aeroporto de Madrid-Barajas, o primeiro a sair do avião foi o capitão da equipe e melhor jogador do torneio, Rodri, com a taça na mão.

Ele e o treinador Luis de la Fuente foram seguidos pelos demais jogadores, entre eles a estrela Lamine Yamal e Ferran Torres, que marcou o gol da vitória, para embarcar em ônibus com faixas nas laterais que diziam “Parabéns, campeões”. Após serem recebidos pelo rei Felipe VI no Palácio da Zarzuela e pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, os campeões do mundo iniciarão um desfile pelas ruas de Madri a bordo de um ônibus de dois andares.

Eles percorrerão grandes avenidas da capital espanhola até chegar à Praça de Cibeles, sede da prefeitura de Madri, por volta das 19h00 locais, onde ocorrerá uma cerimônia para homenagear a equipe. Espera-se cerca de um milhão de pessoas na celebração, estimou o delegado do governo em Madri, Francisco Martín, que detalhou que mais de 2.000 policiais e 400 agentes da Guarda Civil serão responsáveis pela segurança.

Multidão de torcedores comemorando em uma rua à noite. Um homem no centro, vestindo camisa branca do Real Madrid, grita com a boca aberta. Ao redor, pessoas agitam bandeiras vermelhas e amarelas, algumas com os braços erguidos, expressando euforia. Uma mulher de rosa sorri amplamente. Ao fundo, letreiros de lojas iluminados.
Torcedores espanhóis celebram a vitória da Espanha na final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, entre Espanha e Argentina, em Madri, Espanha – (Chris McGrath/Getty Images)
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Celebração merecida

A Espanha explodiu em comemorações noite adentro após o apito final na partida de domingo. Uma celebração, no entanto, marcada pela morte de um adolescente de 13 anos na província de Salamanca (oeste), após a queda de uma fonte sobre a qual ele havia subido junto com outras pessoas.

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Com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vaiado quando entrou em campo acompanhado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, para a cerimônia de premiação, a ‘Roja’ derrotou a Argentina com um gol de Ferran Torres aos 106 minutos, no segundo tempo da prorrogação.

A equipe espanhola se manteve fiel ao seu estilo de jogo, mostrando superioridade a partir da posse de bola e com uma defesa sólida que não permitiu à Argentina um único chute a gol até que a ‘Albiceleste’ já estivesse atrás no placar.

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A superioridade da Espanha no torneio ficou refletida nos prêmios: o capitão Rodri Hernández foi eleito o melhor jogador da competição; o zagueiro Pau Cubarsí (19 anos) recebeu o prêmio de melhor jovem e o goleiro Unai Simón ficou com a Luva de Ouro, ao sofrer apenas um gol em todo o torneio (nas quartas, contra a Bélgica).

O prêmio de artilheiro foi para o francês Kylian Mbappé, com 10 gols (Lionel Messi terminou com oito) e que, além disso, tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 22 gols.

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Apesar da derrota, os argentinos também festejaram, com milhares de pessoas no Obelisco de Buenos Aires e uma mensagem: “Obrigado mesmo assim!”.

O voo com a delegação argentina vai aterrissar em Buenos Aires por volta das 17h00 locais (mesmo horário em Brasília).

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A ‘Albiceleste’ já deve pensar no futuro. Messi, aos 39 anos, disputou aquele que deve ser seu último jogo em uma Copa, enquanto o técnico Lionel Scaloni não garantiu sua permanência para além de dezembro, quando expira o seu contrato.

(Com AFP)

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