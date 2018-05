Homem de 56 anos é a segunda vítima identificada de desabamento de prédio

O Instituto Médico-Legal (IML) e o Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo identificaram a segunda vítima do colapso do Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, centro da capital paulista. Trata-se de Francisco Lemos Dantas, de 56 anos, que estava entre os desaparecidos procurados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os restos mortais de Lemos estavam entre o material coletado nos escombros pelo Corpo de Bombeiros na última quarta-feira (9). Francisco é a segunda vítima conhecida do episódio: a primeira foi Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, que caiu junto com o prédio durante a tentativa de resgate.

A previsão é de que os trabalhos no local continuem até o próximo domingo, segundo os bombeiros. Com a identificação de Francisco, são seis os ainda desaparecidos buscados nos destroços do edifício. Foi encontrado mais um foco de restos mortais nesta sexta-feira. O material recolhido foi encaminhado ao IML para exames.

Desaparecido

Nesta sexta-feira, o camelô Arthur Hector de Paula, de 45 anos, registrado como desaparecido e possível vítima no desabamento, se apresentou no 3º Distrito Policial (Campos Elíseos). Ele conta que estava no prédio, mas saiu minutos antes para tomar uma cerveja com um conhecido.

Na segunda-feira, os bombeiros chegaram a confirmar oficialmente as buscas pelo camelô, que passou a ser considerado o sexto desaparecido. Parentes registraram na segunda um boletim de ocorrência para informar o desaparecimento do homem. Ele foi localizado em Minas Gerais.

“Quando voltei, o prédio tinha caído. Fiquei uma semana lá no acampamento, não sabia que a minha família estava me procurando”, disse Arthur. Ele contou que viajou para Belo Horizonte na terça-feira, quando soube que o pai havia tido um AVC.

(Com Estadão Conteúdo)