Saúde do Rio ‘surfa’ na briga sobre piolho entre Luana Piovani e Scooby

De forma bem humorada, a Secretaria municipal de Saúde do Rio resolveu “surfar” na briga sobre a origem dos piolhos na cabeça da filha de Luana Piovani e Pedro Scooby. O assunto tomou as redes sociais nesta semana, e o órgão da prefeitura aproveitou o tema para lançar uma campanha de conscientização na internet: “Não deixe o piolho surfar essa onda!”, diz o recado na imagem que mostra um piolho sobre uma prancha no cabelo de uma criança.

O post destaca que “piolho não precisa virar dor de cabeça para a sua família” e orienta os responsáveis de crianças com infestação a procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde. O carrossel publicado explica o que é o piolho, como se pega e também como se previne.

Em stories, a atriz reclamou que a filha, Liz, voltou com piolho de viagem com o pai. O surfista de ondas grandes usou as redes para rebater, dizendo que a menina chegou de Portugal com lêndeas. A discussão ganhou uma série de memes sobre se o piolho da criança seria português ou brasileiro.