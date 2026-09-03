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Saúde do Rio ‘surfa’ na briga sobre piolho entre Luana Piovani e Scooby

"Não deixe o piolho surfar essa onda!", diz campanha que brinca com imagem de piolho sobre prancha

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 10h56
Campanha da Prefeitura do Rio e SUS sobre piolhos. Um piolho de óculos escuros e prancha de surfe está sobre cabelos castanhos. Texto: NÃO DEIXE O PIOLHO SURFAR ESSA ONDA! Saiba o que fazer >>
Imagem da Saúde do Rio que conscientiza sobre piolhos: campanha inspirada na briga de Luana Piovani com Pedro Scooby  (Instagram/Secretaria de Saúde do Rio/Reprodução)
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Saúde do Rio ‘surfa’ na briga sobre piolho entre Luana Piovani e Scooby Priorizar nos meus resultados Google

De forma bem humorada, a Secretaria municipal de Saúde do Rio resolveu “surfar” na briga sobre a origem dos piolhos na cabeça da filha de Luana Piovani e Pedro Scooby. O assunto tomou as redes sociais nesta semana, e o órgão da prefeitura aproveitou o tema para lançar uma campanha de conscientização na internet: “Não deixe o piolho surfar essa onda!”, diz o recado na imagem que mostra um piolho sobre uma prancha no cabelo de uma criança.

O post destaca que “piolho não precisa virar dor de cabeça para a sua família” e orienta os responsáveis de crianças com infestação a procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde. O carrossel publicado explica o que é o piolho, como se pega e também como se previne.

Em stories, a atriz reclamou que a filha, Liz, voltou com piolho de viagem com o pai. O surfista de ondas grandes usou as redes para rebater, dizendo que a menina chegou de Portugal com lêndeas. A discussão ganhou uma série de memes sobre se o piolho da criança seria português ou brasileiro.

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