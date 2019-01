Saiba como ajudar as vítimas do desastre da barragem em Brumadinho

Enquanto os Bombeiros e a Defesa Civil fazem buscas por sobreviventes do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), que soterrou parte da empresa e da comunidade da Vila Ferteco, ao menos seis iniciativas divulgadas na internet buscam recursos para auxiliar as vítimas do desastre. Os itens coletados são, sobretudo, alimentos não perecíveis, artigos de higiene pessoal, água mineral e roupas.

Veja abaixo cada uma delas e como ajudar:

Arquidiocese de Belo Horizonte

Itens coletados: Roupas, alimentos não perecíveis e água

Local de entrega: Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política, Rua Além Paraíba, 208, Lagoinha, Belo Horizonte

Em Brumadinho, as doações podem ser levadas à Paróquia São Sebastião, na Avenida Barão do Rio Branco, 165, Centro

Doações também podem ser feitas à conta do Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política no Banco do Brasil: Agência 3494-0, Conta Corrente: 26227-7

Shoppings

Itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e água mineral podem ser entregues nos shoppings BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi

SOS Brumadinho

Itens coletados: Alimentos não perecíveis, água mineral e itens de higiene pessoal

Locais de entrega:

Rua Araguari, 376, Barro Preto, Belo Horizonte (das 9h às 17h)

Avenida Picadilly, 55, Alphaville Lagos dos Ingleses, Nova Lima (de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h)

Avenida Amazonas, 115, Loja 210, Centro, Belo Horizonte (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h)

Rua Jandira da Costa Mourão, 15, São Bento, Belo Horizonte (de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h30, e aos sábados, das 9h às 14h)

Avenida Padre José Maurício, 248, Nova Cintra, Belo Horizonte (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h)

Iniciativa de estudantes universitários

Itens coletados: água, alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, medicamentos humanos e veterinários, artigos de higiene pessoal e limpeza e de primeiros socorros.

Locais de entrega:

Hospital Veterinário da Unibh: Av. Mario Werneck, 1685, Bairro Estoril, Belo Horizonte.

Diretório Acadêmico Medicina Veterinária da UFMG: Av. Presidente Carlos Luz, 5180, Pampulha, Belo Horizonte (portaria em frente ao Mineirão)

Centro Universitário Newton Paiva: Av. Carlos Luz, 220, Bairro Caiçara, Belo Horizonte; Av. José Cláudio Resende, 420, Buritis, Belo Horizonte; Av. Silva Lobo, 1730, Grajaú, Belo Horizonte.

Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais (FEAD): R. Professor Otílio Macedo, 12, Olhos D’Água (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h)

Hotel Fasano e ONG Força do Bem

Itens coletados: água mineral, artigos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis

Locais de entrega:

Hotel Fasano: Rua São Paulo, 2320, Lourdes, 24 horas por dia

Avenida Picadilly, 55, Alphaville Lagos dos Ingleses, Nova Lima (de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h)

Avenida Amazonas, 115, Loja 210, Centro, Belo Horizonte (de segunda a sexta-feira das 9h às 17h)

Rua Jandira da Costa Mourão, 15, São Bento, Belo Horizonte, (de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h30, e aos sábados, das 9h às 14h)

Avenida Londres, 175, Eldorado, Contagem (segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h)

Avenida Padre José Maurício, 248, Nova Cintra, Belo Horizonte (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h)

Rua Paulo Mattos, 140, Nova Cintra, Belo Horizonte (de segunda a sexta-feira após as 19h e sábado e domingo)

Faculdade ASA de Brumadinho

Itens coletados: alimentos não perecíveis e água mineral

Locais de entrega:

Defesa civil de Brumadinho: Rua Donatilha Henrique da Silva, 227, Lourdes

Faculdade ASA: Rodovia MG-040, Km 49, Brumadinho

Quadra de Esportes: Rua Itaguá, 1000, Progresso, Brumadinho

Hemominas

O atendimento a doadores de sangue tipo O Negativo estão sendo convocados ao Hemominas e terão atendimento prioritário em todas as unidades.

Endereço: Alameda Ezequiel Dias, 321, Santa Efigênia, Belo Horizonte