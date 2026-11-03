Ruas define núcleo de gestão e entrega projetos estratégicos à Casa Civil

O governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL), anunciou nesta terça-feira três integrantes do futuro secretariado e começou a delimitar a divisão de responsabilidades na administração fluminense. Maria Gabriela Bessa comandará a Casa Civil e Governança, Anderson Monteze ficará com Planejamento, Gestão e Inovação, e a vice-governadora eleita, Fernanda Louback, acumulará a Secretaria de Políticas Inclusivas e da Mulher, conforme antecipou o RADAR.

A Casa Civil terá sob sua coordenação projetos estratégicos, incluindo parcerias público-privadas e iniciativas de transporte. Ruas defendeu uma estrutura mais enxuta, concentrada na articulação dessas entregas. A escolha de Gabriela Bessa coloca uma integrante de seu grupo político em uma posição central para organizar prioridades e acompanhar a execução do governo.

A relação financeira com Brasília também passa pela equipe anunciada. Monteze terá a tarefa de revisar projeções de arrecadação e preparar uma proposta de teto de gastos alinhada às regras do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o Propag. São responsabilidades que aproximam planejamento estadual, negociação fiscal e interlocução com a Alerj.

Jair Bittencourt (PL) é apontado para a Secretaria de Governo e Bruno Bonetti para Comunicação e Relações Institucionais.