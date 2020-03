Roraima registra casos e coronavírus chega a todos os estados do Brasil

Todos os estados brasileiros mais o Distrito Federal já registraram casos de coronavírus. Na noite deste sábado 21, a prefeita de Boavista, Teresa Surita, revelou que duas pessoas foram diagnosticadas com Covid-2019 na capital de Roraima, último estado infectado.

O Ministério da Saúde atualizou os números oficiais nesta tarde: 1.128 casos confirmados de coronavírus e 18 mortes (três no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo). O número de casos divulgado pelas secretarias estaduais de Saúde até esta noite é um pouco maior: 1.178.

Gnt, Nós sabíamos q ia acontecer. Ngm gosta de ser portador de más noticiais, mas meu papel, como prefeita, é ter transparência e mantê-los cientes da verdade. São 2 casos confirmados do Covid-19 em BV. É o momento de ficarmos em casa e atentos, tomando os cuidados necessários. pic.twitter.com/gQvG3BrnZY — Teresa Surita (@Teresa_Surita) March 21, 2020

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, anunciou durante coletiva de imprensa que o órgão não irá mais divulgar números de casos suspeitos de coronavírus, conforme vinha sendo feito desde o início do surto no país. Serão divulgados apenas os dados relacionados aos casos confirmados e óbitos.

A medida foi atribuída ao fato de o país ter registrado transmissão comunitária, quando não há mais como as autoridades rastrearem a origem das contaminações. “Qualquer brasileiro que apresentar síndrome gripal será considerado suspeito. Não faz mais sentido relacionar a viagens a países contaminados”, disse o secretário-executivo. De acordo com a universidade americana John Hopkins, o Covid-19 já infectou mais de 220 000 pessoas (mais de 10 000 morreram).