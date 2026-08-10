Ronaldo Caiado terá almoço com empresários para falar de reformas e economia

Candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado vai almoçar, nesta segunda, com um grupo de empresários, CEOs e executivos de grandes marcas em São Paulo.

Entre os empresários confirmados estão Cícero de Alencar Hegg e Carlos de Alencar Hegg, sócios-fundadores dos Laticínios Tirolez, Marcelo Tabacchi, CEO da Faber-Castell no Brasil, Alexandre Pinto, CEO da Le Creuset Brasil, Maurício Okubo, CEO da joalheria Júlio Okubo, Lucy Okubo, integrante do conselho da joalheria Júlio Okubo, Diego Borghi, presidente da montadora de veículos elétricos Zeekr, Cida Gomes, presidente da GSS Segurança, Sylvio Lazarini, diretor-geral do grupo Varanda Grill, e Aref Farkouh, proprietário do Hotel Toriba, em Campos do Jordão (SP).

No centro do debate, estarão temas centrais para o setor produtivo, como a segurança jurídica para investimentos, perspectivas para a infraestrutura, eficiência da gestão pública, os desafios do ambiente regulatório e fiscal e a segurança pública no Brasil.

O evento na Vila Olímpia é promovido pelo VIP Battistini e terá o objetivo de debater os rumos da economia, do ambiente de negócios e da segurança pública no país.

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Segundo o fundador do VIP Battistini, o empresário Ricardo Battistini, o encontro marca o início de uma agenda do grupo voltada ao diálogo direto entre o mercado e os principais nomes da corrida presidencial.

“Reunir lideranças do setor produtivo com os principais nomes que disputam a Presidência da República é fundamental para debatermos propostas reais de crescimento, segurança jurídica e competitividade”, diz Battistini.

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Fundado em 2015, o VIP Battistini é um ecossistema de relacionamento empresarial que conecta presidentes, CEOs, CFOs, CMOs, executivos, empresários e lideranças de diferentes setores da economia.