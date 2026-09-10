Ronaldo Caiado é internado em São Paulo para tratar faringite aguda

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O candidato a presidente Ronaldo Caiado foi internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a uma faringite aguda. A internação visa acelerar sua recuperação com medicação intravenosa para que ele possa retomar rapidamente sua agenda de campanha. A médica Ludihmila Abrahão Hajjar acompanha o caso.

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O candidato a presidente pelo PSD nas eleições deste ano, Ronaldo Caiado, foi internado nesta quinta-feira, 10, no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Ele está com faringite aguda, informou a médica Ludhmila Abrahão Hajjar, que acompanha o estado clínico do postulante ao cargo máximo da República.

Em nota, ela diz que Caiado está tomando medicamentos na veia para se recuperar mais rápido. Ele cancelou os compromissos de campanha previstos para hoje: pela manhã, ele visitaria um centro da Guarda Civil Municipal de Vinhedo, no interior de São Paulo, e à noite, participaria de uma sabatina em um canal do YouTube.

Íntegra da nota:

Em função de uma faringite aguda, o candidato Ronaldo Caiado foi internado no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, na manhã desta quinta-feira (10/9), para tomar medicação intravenosa. O objetivo é acelerar a recuperação para retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha.

Dra. Ludhmila Abrahão Hajjar

Clínica Médica – Cardiologia