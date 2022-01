Rocha desaba sobre barcos de turistas em Capitólio, Minas Gerais

Uma rocha das encostas do cânion do Capitólio, em Minas Gerais, desabou sobre barcos de turistas neste sábado, 8. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, havia 15 pessoas nas embarcações e o acidente deixou uma pessoa morta até o momento.

Bombeiros dos quartéis da região e do Batalhão de Operações Aéreas, além de mergulhadores já se deslocaram para o local. O acidente ocorreu no condomínio Escarpas do Lago. A localidade fica perto dos municípios de Piumhi e São Roque de Minas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a rocha se solta e atinge uma das lanchas em cheio.

Se alguém tiver indo para os Canyons de Capitólio/Furnas tomem muito cuidado, as rochas estão frágeis pelo volume de chuva. Infelizmente desse acidente tivemos vitimas pic.twitter.com/FwHAfhZvfJ — Laura ˢᶜᶜᵖ (@whoth4t_) January 8, 2022

Texto em atualização

Com Agência Brasil