Rio: Tiroteio causa pânico nas linhas Amarela e Vermelha

Na manhã desta segunda-feira (26), policiais da Polícia Militar, da Polícia Civil e do BOPE deflagaram operação contra o tráfico no Complexo da Maré, atuando nas regiões da Vila do João e na Vila dos Pinheiros. Houve troca de tiros durante toda a manhã, o que fez motoristas que passavam na Linha Amarela e na Linha Vermelha buscarem refúgio nas muretas das vias. O objetivo da ação é frear as disputas entre facções rivais no Complexo da Maré, que, segundo a polícia, visavam entrar em confronto para dominar locais na região.

A PM divulgou que três homens acabaram mortos, após serem levados ao Hospital Geral de Bonsucesso. Um outro suspeito foi ferido na troca de tiros e está sendo atendido no hospital. A operação continua e, até o momento, agentes da polícia apreenderam dois fuzis, uma pistola e uma granada do poder bélico dos criminosos.

O Centro de Operações da Prefeitura indica bloqueios intermitentes tanto na Linha Vermelha quanto na Linha Amarela. No início do dia, os bandidos chegaram a colocar um ônibus atravessado na Linha Amarela pelos bandidos para atrapalhar o fluxo de veículos. Policiais militares do 22ºBPM (Maré) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) preventivamente interromperam o fluxo da Linha Vermelha para resguardar usuários da via.

Os impactos do conflito se espalharam também à área da educação e à área da saúde: ao todo, 35 unidades escolares na região foram fechadas e as aulas serão feitas remotamente, informou a Secretaria Municipal de Educação. A administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro suspendeu as aulas do dia de hoje no Campus da Cidade Universitária, próximo ao conflito. O setor da saúde também foi afetado, com o fechamento das clínicas da família e do Centro Municipal de Saúde Vila do João.