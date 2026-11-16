No meio do mês de novembro, a arrecadação pública no estado do Rio de Janeiro já superou em quase 2,9 bilhões de reais o valor previsto para 2026. O principal impulsionador é a arrecadação com os royalties decorrentes da exploração de petróleo, que superou em cerca de 6 bilhões de reais o montante esperado para o ano. Outro fator positivo é a arrecadação com impostos, que já cumpriu mais de 97% dos pouco menos de 80 bilhões previstos no início do ano.

A nova previsão anual de receita supera a expectativa inicial em cerca de 18 bilhões, um crescimento de 17%. O valor é, inclusive, semelhante ao déficit previsto no balanço orçamentário formulado para 2026, de pouco menos de 19 bilhões de reais. Para entender se o ganho de receita pode ajudar a diminuir a previsão de déficit, porém, é importante olhar para o outro lado da folha.

Até o momento, a situação geral das despesas públicas também traz ares favoráveis. Um total de 67% dos cerca de 126 bilhões de gastos previstos foi empenhado até o momento. Vale lembrar que os últimos meses do ano costumam acarretar desembolsos maiores, mas a margem é de mais de 40 bilhões. A expectativa é de que, se estes cenários se concretizarem, o balanço negativo previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) seja suavizado ou, até mesmo, revertido para um superávit.