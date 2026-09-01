Rio entra em alerta severo para chuva forte e ventos nesta terça-feira

A Defesa Civil do Rio emitiu, nesta terça-feira, 1º, um alerta severo para a ocorrência de chuva intensa e ventos fortes na cidade. Diante da instabilidade provocada pela passagem de uma frente fria, o município entrou no estágio 2 de atenção, segundo o Centro de Operações Rio. A orientação é que moradores evitem permanecer em áreas abertas e procurem locais protegidos durante a mudança do tempo.

As primeiras pancadas de chuva foram registradas na Zona Oeste durante a tarde e devem avançar para outras regiões. A previsão indica possibilidade de chuva moderada nos próximos períodos, além de episódios rápidos e intensos em pontos isolados, acompanhados de raios e rajadas de vento. O nível de atenção poderá ser elevado caso as condições meteorológicas se agravem.