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Brasil

Rio entra em alerta severo para chuva forte e ventos nesta terça-feira

Defesa Civil recomenda que moradores evitem áreas abertas

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 16h21
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Pedestres atravessam enchente na rua Mena Barreto, no bairro do Botafogo, localizado no Rio de Janeiro (RJ) - 08/04/2019 (Mauro Pimentel/AFP)
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Rio entra em alerta severo para chuva forte e ventos nesta terça-feira Priorizar nos meus resultados Google

A Defesa Civil do Rio emitiu, nesta terça-feira, 1º, um alerta severo para a ocorrência de chuva intensa e ventos fortes na cidade. Diante da instabilidade provocada pela passagem de uma frente fria, o município entrou no estágio 2 de atenção, segundo o Centro de Operações Rio. A orientação é que moradores evitem permanecer em áreas abertas e procurem locais protegidos durante a mudança do tempo.

As primeiras pancadas de chuva foram registradas na Zona Oeste durante a tarde e devem avançar para outras regiões. A previsão indica possibilidade de chuva moderada nos próximos períodos, além de episódios rápidos e intensos em pontos isolados, acompanhados de raios e rajadas de vento. O nível de atenção poderá ser elevado caso as condições meteorológicas se agravem.

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